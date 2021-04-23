Малахов нашел новых «наследников Шукшина»

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Владимир Ковалев - бывший ученик Шумской. Как писал «Рамблер», о смерти Шумской стало известно в январе 2021 года, ей было 90 лет. В последние годы Ковалев и его жена жили вместе с женщиной и ухаживали за ней.

Малахов заявил, что Шумская оставалась женой Шукшина - официально они так и не развелись.

За несколько лет до смерти она якобы подписали бумаги, которые дали Ковалеву право претендовать не только на ее собственное жилье, но и на все наследство ее мужа.