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Малахов нашел новых «наследников Шукшина»

Елена Прошина
38 минут назад
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о появлении новых претендентов на наследство Василия Шукшина - это супруги Владимир и Вера Ковалевы, которые ухаживали за первой женой писателя, сельской учительницей Марией Шумской. Новый выпуск «Прямого эфира» опубликован на YouTube.
Малахов нашел новых «наследников Шукшина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Владимир Ковалев - бывший ученик Шумской. Как писал «Рамблер», о смерти Шумской стало известно в январе 2021 года, ей было 90 лет. В последние годы Ковалев и его жена жили вместе с женщиной и ухаживали за ней.
Малахов заявил, что Шумская оставалась женой Шукшина - официально они так и не развелись.
За несколько лет до смерти она якобы подписали бумаги, которые дали Ковалеву право претендовать не только на ее собственное жилье, но и на все наследство ее мужа.
«Я к ней хорошо относился, она рассуждала: «Мне все равно некому [оставить наследство - прим.ред.]. Я у нее не просил, она сама настояла», - так Ковалев объяснил оставленное ему наследство.
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