Обнаженный торс Лазарева "спровоцировал" Топалова

Накануне участники группы Smash!! воссоединились спустя 15 лет после закрытия проекта. Совместное выступление Сергея Лазарева и Влада Топалова состоялось в эфире передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Номер дал старт очередному выпуску шоу. Давние приятели исполнили их некогда суперпопулярный трек «Молитва». Сначала на сцене появился Лазарев, затем к нему присоединился Топалов.

Дуэт Smash!! появился на российской эстраде в 2000 году, но уже в 2004-м Лазарев со скандалом покинул его. Он был недоволен не только Топаловым, но и продюсером группы — отцом Влада Михаилом, с которым не смог найти общий язык в творческих вопросах. В 2006 году музыкальный проект был официально закрыт, а приятели много лет не общались.