Обнаженный торс Лазарева "спровоцировал" Топалова

Ранее сообщалось, что Лазарев и его близкий друг Алекс Малиновский
отдыхают в Мексике в компании знакомых. О своих приключениях в североамериканской стране они рассказывают в социальных сетях. Оказалось, что иногда они немного лукавят. Среди последних «подвигов» мужчин — удачная рыбалка. Парни похвастались пойманным 150-килограммовым марлином. Малиновский заявил, что крупную добычу из воды достал именно он. Его поддержал Лазарев, заявив, что рыба четырежды попала на крючок, но только Алекс смог вытащить её из океана.