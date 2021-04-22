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«Не стала ломаться»: Боня согласилась на интим с бывшим

News.ru
32 минуты назад
Экс-участница шоу «Дом-2» уже более полутора лет находится в поисках второй половинки. 41-летняя телеведущая неоднократно жаловалась, что уже давно не имела сексуальных отношений. Однако во время отдыха в Монако она всё же решилась «обнулить счётчик», пишет Cosmopolitan.
Боня согласилась на интим с бывшим
Фото: InstagramInstagram
Прервать половое воздержание девушке помог её бывший возлюбленный. По её словам, он прилетел к ней в Монако, она не стала «ломаться» и согласилась на близость, уточняет издание.
У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако, я уж не стала ломаться. Надо было счётчик обнулить, а то второй год пошёл, позор какой-то, — призналась Боня.
По словам Виктории, такое длительное воздержание она считает естественным, потому что ей важно быть искренне влюбленной в партнёра.
Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью, — добавила она.
Бывшая участница популярной телестройки рассталась с отцом своей дочери Анджелины, ирландским миллиардером Алексом Смерфитом, четыре года назад. После ей неоднократно приписывали отношения с влиятельными европейцами, а также со знаменитым теннисистом Маратом Сафиным.
Ранее 40-летняя телеведущая Маша Малиновская также раскрыла подробности своей интимной жизни. По её словам, у неё давно не было романов, а последний был в 2003 году.
Шоу-бизнес,Маша Малиновская,Марат Сафин,Cosmopolitan,
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