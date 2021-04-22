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«Это египетская традиция»: Лоза призвал похоронить Ленина

News.ruиещё 1
2 часа назад
Певец Юрий Лоза на YouTube-шоу «В гостях у Гордона» завил, что тело Владимира Ленина, которое уже почти 100 лет покоится на Красной площади, пора похоронить.
«Это египетская традиция»: Лоза призвал похоронить Ленина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артист напомнил, что «красная» площадь означает «красивая», поэтому присутствие на площади человеческих останков вызывает вопросы. По его словам, это место было превращено в усыпальницу, кладбище. Однако уже давно пора перенести урны туда, где они должны быть, заменив их на мемориал.
Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле, — подчеркнул Лоза.
Он также отметил, что мумификация не русская традиция, а египетская.
Давайте его захороним! Отправить в Египет? Там он никому не нужен. А у нас какой-то мемориал можно сделать, безусловно. Перенести все эти урны с прахом туда, вот и всё, — заключил певец.
Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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