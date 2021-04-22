«Это египетская традиция»: Лоза призвал похоронить Ленина

Певец Юрий Лоза на YouTube-шоу «В гостях у Гордона» завил, что тело Владимира Ленина, которое уже почти 100 лет покоится на Красной площади, пора похоронить.

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Артист напомнил, что «красная» площадь означает «красивая», поэтому присутствие на площади человеческих останков вызывает вопросы. По его словам, это место было превращено в усыпальницу, кладбище. Однако уже давно пора перенести урны туда, где они должны быть, заменив их на мемориал.

Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле, — подчеркнул Лоза.

Он также отметил, что мумификация не русская традиция, а египетская.

Давайте его захороним! Отправить в Египет? Там он никому не нужен. А у нас какой-то мемориал можно сделать, безусловно. Перенести все эти урны с прахом туда, вот и всё, — заключил певец.