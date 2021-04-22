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В соцсетях показали могилу Александры Назаровой

Мария Иванова
53 минуты назад
На странице @necropolmoscow в TikTok опубликовали видео с могилы актрисы Александры Назаровой (Баба Надя из «Моей прекрасной няни»). На записи видно, что на могиле множество свежих цветов - роз, гвоздик и тюльпанов.
В соцсетях показали могилу Александры Назаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На могиле установлен деревянный крест и большой портрет актрисы.
В комментариях к видео пользователи посетовали, что «даже некому памятник поставить».
Как писал «Рамблер», Александра Назарова скончалась в августе 2019-го на 80-м году жизни. В последние два месяца жизни актриса находилась в больнице и несколько раз впадала в кому. Причиной ее смерти коллеги назвали заболевание легких.
«Комсомольская правда» рассказывала, что актриса оставила после себя скромное наследство: двухкомнатную квартиру в хрущевке, «Жигули», Daewoo Matiz и Suzuki Jimny.
По данным «КП», единственной наследницей актрисы является внучка. Сын Назаровой умер, актриса взяла на воспитание его двухлетнюю дочь.
Шоу-бизнес,Александра Назарова,Комсомольская правда,
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