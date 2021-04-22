В соцсетях показали могилу Александры Назаровой

На странице @necropolmoscow в TikTok опубликовали видео
с могилы актрисы Александры Назаровой
(Баба Надя из «Моей прекрасной няни»). На записи видно, что на могиле множество свежих цветов - роз, гвоздик и тюльпанов.
На могиле установлен деревянный крест и большой портрет актрисы.
В комментариях к видео пользователи посетовали, что «даже некому памятник поставить».
Как писал «Рамблер», Александра Назарова скончалась в августе 2019-го на 80-м году жизни. В последние два месяца жизни актриса находилась в больнице и несколько раз впадала в кому. Причиной ее смерти коллеги назвали заболевание легких.
«Комсомольская правда» рассказывала
, что актриса оставила после себя скромное наследство: двухкомнатную квартиру в хрущевке, «Жигули», Daewoo Matiz и Suzuki Jimny.
По данным «КП», единственной наследницей актрисы является внучка. Сын Назаровой умер, актриса взяла на воспитание его двухлетнюю дочь.