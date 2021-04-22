Жители Грязи ополчились на Пугачеву и Галкина

Один из соседей, мужчина по имени Юрий, рассказал, что Пугачева дарит им хорошие продуктовые наборы на праздники.

Другая соседка уточнила, что подарки дарят только тем, кто живет в бараках.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ оценили площадь особняка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь в 2300 квадратных метров. Сообщалось, что замок пары стоит на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.