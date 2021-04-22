Жители Грязи ополчились на Пугачеву и Галкина

Корреспонденты «Собеседника» побывали
в деревне Грязь в день рождения певицы Аллы Пугачевой
и поговорили с ее соседями. Некоторые из них раскритиковали артистку, заявив, что она ничем не помогает деревне.
Один из соседей, мужчина по имени Юрий, рассказал, что Пугачева дарит им хорошие продуктовые наборы на праздники.
«В кризис это очень большая помощь для местного населения. Жалоб на Примадонну от соседей никогда не поступало, даже музыка из замка никогда не доносится», - отметил он.
Другая соседка уточнила, что подарки дарят только тем, кто живет в бараках.
«Немножко обидно, но не пойдешь же к ней со словами: «Чего ты и нам продукты не носишь?» Они люди богатые, а мы - бедные. Живем своей жизнью и стараемся ими не интересоваться. Ничем они нам не помогают, для деревни ничего не делают», - заявила она.
Женщина добавила, что Пугачева и ее супруг, телеведущий Максим Галкин
установили забор высотой в три-четыре метра, из-за которого теперь не видно пруда.
«Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили - то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого», - заявила она.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ оценили площадь особняка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь в 2300 квадратных метров. Сообщалось, что замок пары стоит на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.
Соседи Пугачевой и Галкина в беседе с НТВ хвалили
ведущего за заботу о природе.
«Деревьев насажал. Такая красота. Кислорода много», - рассказывала одна из местных жительниц.