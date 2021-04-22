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«Я упала в яму с гробом»: Ани Лорак разрыдалась, вспоминая убитого в Афганистане брата

Teleprogramma.proиещё 3
37 минут назад
Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила своего брата Сергея, который ушел добровольцем в Афганистан и был убит. Ани Лорак.
«Я упала в яму с гробом»: Ани Лорак о гибели брата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я не верила, что Сережа может погибнуть. Он супермен, он спасет человечество. Я так всегда считала. А потом пришел какой-то дядя к нам во двор. Он долго говорил с мамой наедине, сообщил о смерти Сережи. Я просто кричала. Были слезы, истерика. Когда привезли гроб, он был закрыт. Когда его отпускали в землю, я бросилась туда».
Ани Лорак Как отметила певица, у нее была особенная связь с братом, который ей во всем помогал.
«Я не могла представить, что это когда-то случится. Я упала в яму с гробом. Меня достали и мне сделали укол. Потом я очнулась в какой-то машине. Мой брат всегда со мной. Ночью я увидела сон. Он явился в нем и сказал, что не умер. Во все сложные моменты в жизни мне брат теперь дает силы. Я всегда молюсь перед большими шоу и концертами, вспоминаю его. Он просто стал моим ангелом. Я проживу одну жизнь за двоих. Не сдамся. Я буду самой лучшей певицей и артисткой ради него», — сказала Лорак. больше по теме
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила широкую известность благодаря конкурсу «Евровидение». В 2008 году она стала второй вслед за российским исполнителем Димой Биланом.
Шоу-бизнес,Дима Билан,Афганистан,
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