Максакова попросила полицию проверить ее бывшего мужа

Причиной для заявления стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин, сообщает «Коммерсант».

В заявлении Максакова аргументирует, что теперь наличие воровского статуса у её бывшего мужа является фактом «общеизвестным». И поэтому она просит проверить изложенные в сюжете сведения насчёт Тюрина по статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Артистка аргументирует, что «действительно боится» своего бывшего мужа. И больше всего с его стороны она опасается «физического устранения».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной», — приводит цитату из заявления издание.