В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Джонни Депп обратился к зрителям по-русски

Газета.Ru
9 минут назад
Голливудский актер Джонни Депп пригласил российских зрителей на новый фильм со своим участием. Видеообращение на русском языке опубликовано в Youtube компании Exponenta Film.
Джонни Депп обратился к зрителям по-русски
Фото: ReutersReuters
«Привет, Россия», — произносит Депп в начале записи.
После приветствия актер перешел на английский язык. По словам Деппа, он надеется, что фильм «Великий», в котором он исполнил роль военного фотографа Уильяма Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. Он добавил, что это важная история. В конце видеозаписи актер поблагодарил фанатов по-русски.
В России фильм «Великий» выйдет в прокат с 22 апреля.
Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии Уильям Юджин Смит родился в 1918 году в городе Уичито, штата Канзас. Прославился своими работами в годы Второй мировой войны, когда работал фотокорреспондентом Ziff-Davis Publishing, а позже — Life Magazine. После войны работал в фотоагентстве «Магнум». В 1980 году был создан Фонд Уильяма Юджина Смита, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области «гуманистической фотографии».
Шоу-бизнес,Джонни Депп,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители