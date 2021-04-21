Джонни Депп обратился к зрителям по-русски

После приветствия актер перешел на английский язык. По словам Деппа, он надеется, что фильм «Великий», в котором он исполнил роль военного фотографа Уильяма Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. Он добавил, что это важная история. В конце видеозаписи актер поблагодарил фанатов по-русски.

Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии Уильям Юджин Смит родился в 1918 году в городе Уичито, штата Канзас. Прославился своими работами в годы Второй мировой войны, когда работал фотокорреспондентом Ziff-Davis Publishing, а позже — Life Magazine. После войны работал в фотоагентстве «Магнум». В 1980 году был создан Фонд Уильяма Юджина Смита, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области «гуманистической фотографии».