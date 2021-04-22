«Агата Кристи» спасла жизни Агутина и Варум

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По его словам, в 2000-х годах его пригласили вести в Ялте день рождения бизнесмена по имени Максим. Приехав в гостиницу, он выяснил, что на празднике должно было присутствовать около 400 человек, однако в итоге гостей было лишь 12, а именинник изрядно напился.

Бизнесмен подозвал к себе юмориста, успевшего только поздороваться с гостями со сцены, и заявил, что ему не смешно.

«За ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор. Я вообще не понял, что происходит», — вспомнил ведущий.

Он отметил, что атмосфера была очень напряженной, Варум и Агутин после своего выступления закрылись в номере, но все изменилось, когда на сцену вышли братья Самойловы.

«Пришли они просто «невменько» и совпали с Максом состоянием, такой резонанс», - рассказал Шац.

Он отметил, что группа «Агата Кристи» пела два часа, к ним периодически присоединялся именинник, а потом музыканты договорились с ним о продаже коллектива за миллион долларов. Однако после праздника «все об этом забыли».