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Джонни Депп заговорил по-русски

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Голливудский актер Джонни Депп заговорил по-русски. Видео с ним появилось на YouTube-канале компании Exponenta Film.
Джонни Депп заговорил по-русски
Фото: ReutersReuters
«Привет, Россия», — произносит артист в начале ролика.
Затем он переходит на английский язык и приглашает зрителей в кино на фильм «Великий». Он называет этот проект важной историей, которая может вдохновить каждого. Затем он говорит русское слово «спасибо».
Актер подразумевает картину Эндрю Левитаса, в которой он сыграл одну из главных ролей. В ленте также снялись Хироюки Санада, Билл Найи, Таданобу Асано и Кэтерин Дженкинс. В России ее начнут показывать с 22 апреля.
«Великий» рассказывает о событиях 1970-х годов. Военный фотограф Юджин Смит в исполнении Деппа отправляется в Японию по заданию журнала Life и наблюдает там страшную экологическую катастрофу. Он решает осветить ситуацию, связанную с отравлением ртутью бухты города Минамата.
Шоу-бизнес,Таданобу Асано,Билл Найи,Джонни Депп,
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