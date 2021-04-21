Стали известны подробности смерти актера из «Глухаря»

Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова , сообщает «Московский комсомолец».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

В семье покойного предполагают, что он умер, не выдержав погодных скачков давления. 20 апреля правоохранители вскрыли дверь квартиры по просьбе актера Николая Сирина, который был крестником погибшего. Тело Артамонова находилось в кресле напротив телевизора. Рядом не нашли спиртного и медицинских препаратов.

При этом известно, что на самочувствие Артамонов не жаловался.

Соседи 62-летнего Артамонова почувствовали неприятный запах в подъезде еще несколько дней назад.

О смерти Алексея Артамонова стало известно 21 апреля.