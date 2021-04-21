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Семенович осталась без недвижимости в Турции из-за закрытия границ

Вероника Полынина
1 час назад
Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Семенович осталась без недвижимости в Турции из-за закрытия границ
Фото: InstagramInstagram
По словам певицы, она была в Стамбуле много лет назад проездом, когда участвовала в рекламе шуб. Тогда ее поразил пролив Босфор и буквально влюбил себя. С тех пор она мечтала приехать в Турцию еще раз, но никак не складывалось.
«И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость - это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть», - поделилась экс-участница «Блестящих».
Семенович подбирала варианты с помощью риелтора, однако сделать окончательный выбор и закрыть сделку она сможет только после открытия границ с Турцией.
Ранее, как писал «Рамблер», певица Слава рассказала, что купила несколько квартир в Сочи, и они подорожали на 160%.
«Я очень хорошо заработала. Оставила себе парочку квартир, в которые постоянно езжу, а некоторые пропила... Шучу!» — заявила она.
Певица также упомянула, что у нее есть недвижимость в Австрии, а на пенсии она рассчитывает жить на ренту от недвижимости.
Шоу-бизнес,Анна Семенович,Комсомольская правда,Стамбул,Турция,
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