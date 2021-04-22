Неожиданные наследники Шукшина объявились в Москве

В итоге престарелая жена актёра написала на Ковалёвых доверенность, согласно которой всё имущество Василия Шукшина достаётся им. Дело в том, что Василий Шукшин, создавая семью с Лидией Федосеевой , так и не развёлся с первой женой.

Доверенность опекуны Шумской предъявили в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», чем привели в большое недоумение гостей и экспертов студии. Супругов сразу заподозрили в желании нажиться на пустом месте, а у некоторых даже мелькнула мысль, что они «помогли» уйти на тот свет законной жене писателя.

Вы, вообще, кто такие?! Чего вы хотите? — спрашивала у героев программы Яна Поплавская.

Актриса даже встала на сторону внучки Федосеевой-Шукшиной Ани, которая также появилась в студии, чтобы выяснить отношения с внезапными наследниками своего деда.

В ходе программы выяснились нелицеприятные факты из жизни главы семейства. Оказалось, что он дважды сидел за кражу и поножовщину. К тому же Владимир Ковалёв умудрился рассориться со своими родственниками и даже в молодости поднимал руку на родителей.

Эксперты буквально набросились на новых наследников писателя, которые в конце программы уже отказывались от всего и только твердили, что приехали почтить память бывшей учительницы, которая умерла 7 января этого года. А собственное журналистское расследование, проведённое сотрудниками телеканала, показало, что с помощью доверенности на наследство Шукшина опекуны его законной жены всего лишь хотели улучшить свои жилищные условия. Например, хотя бы обустроить туалет в доме, где они обитали втроём с Шумской.