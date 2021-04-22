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Неожиданные наследники Василия Шукшина объявились на ТВ-шоу в Москве

News.ruиещё 2
1 час назад
Неожиданные и никому не известные наследники Василия Шукшина объявились в Москве и сразу заявили о себе на телешоу. Супруги Владимир и Вера Ковалёвы больше 10 лет ухаживали за первой и единственной законной женой писателя Марией Шумской.
Неожиданные наследники Шукшина объявились в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В итоге престарелая жена актёра написала на Ковалёвых доверенность, согласно которой всё имущество Василия Шукшина достаётся им. Дело в том, что Василий Шукшин, создавая семью с Лидией Федосеевой, так и не развёлся с первой женой.
Доверенность опекуны Шумской предъявили в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», чем привели в большое недоумение гостей и экспертов студии. Супругов сразу заподозрили в желании нажиться на пустом месте, а у некоторых даже мелькнула мысль, что они «помогли» уйти на тот свет законной жене писателя.
Вы, вообще, кто такие?! Чего вы хотите? — спрашивала у героев программы Яна Поплавская.
Актриса даже встала на сторону внучки Федосеевой-Шукшиной Ани, которая также появилась в студии, чтобы выяснить отношения с внезапными наследниками своего деда.
В ходе программы выяснились нелицеприятные факты из жизни главы семейства. Оказалось, что он дважды сидел за кражу и поножовщину. К тому же Владимир Ковалёв умудрился рассориться со своими родственниками и даже в молодости поднимал руку на родителей.
Эксперты буквально набросились на новых наследников писателя, которые в конце программы уже отказывались от всего и только твердили, что приехали почтить память бывшей учительницы, которая умерла 7 января этого года. А собственное журналистское расследование, проведённое сотрудниками телеканала, показало, что с помощью доверенности на наследство Шукшина опекуны его законной жены всего лишь хотели улучшить свои жилищные условия. Например, хотя бы обустроить туалет в доме, где они обитали втроём с Шумской.
Как сообщалось ранее, прокуратура Республики Алтай начала проверку сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Марии Шумской — первой жене актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина. Алтайские СМИ сообщали, что опекун Шумской неоднократно вызывал к ней врачей, однако медики якобы отказывались госпитализировать её, ссылаясь на возраст больной и переполненность больниц.
Шоу-бизнес,Лидия Федосеева,Вера Ковалева,Владимир Ковалев,Яна Поплавская,Василий Шукшин,Москва,
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