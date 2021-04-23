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Блогерша Дина Саева удалила «Инстаграм» из-за травли

WomanHit.ruиещё 5
3 часа назад
Российская блогерша Дина Саева призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты после травли, которая на нее обрушилась. На своей личной странице знаменитость сообщила своим подписчикам, что уйдет на время из всех социальных сетей.
Блогерша Дина Саева удалила «Инстаграм» из-за травли
Фото: InstagramInstagram
«Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния», — заявила Саева и удалила свой аккаунт в Instagram, чтобы справиться с давлением со стороны недоброжелателей. Также звезда удалила весь контент из TikTok, видео в котором ей и принесли огромную популярность.
Ранее Дина призналась, что ей постоянно присылают сообщения с угрозами и пожеланиями смерти. Это связано с тем, что зимой блогерша опубликовала откровенную фотографию, которая показалась некоторым пользователям Сети непристойной для девушки, исповедующей ислам. Тогда звезда сообщила, что уважает все религии.
В январе появились слухи, что Саева планирует проходить лечение в наркологической клинике. Однако представители девушки опровергли эту информацию, заявив, что она на 20 дней отправляется в обычный санаторий.
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