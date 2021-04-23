Блогерша Дина Саева удалила «Инстаграм» из-за травли

Российская блогерша Дина Саева призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты после травли, которая на нее обрушилась. На своей личной странице знаменитость сообщила своим подписчикам, что уйдет на время из всех социальных сетей.

Фото: Instagram Instagram

«Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния», — заявила Саева и удалила свой аккаунт в Instagram, чтобы справиться с давлением со стороны недоброжелателей. Также звезда удалила весь контент из TikTok, видео в котором ей и принесли огромную популярность.

Ранее Дина призналась, что ей постоянно присылают сообщения с угрозами и пожеланиями смерти. Это связано с тем, что зимой блогерша опубликовала откровенную фотографию, которая показалась некоторым пользователям Сети непристойной для девушки, исповедующей ислам. Тогда звезда сообщила, что уважает все религии.