Вдовец Легкоступовой отреагировал на обвинения в мошенничестве

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой — Юрий Фирсов — прокомментировал обвинение в мошенничестве по отношению к женщине по имени Людмила. Знакомая потерпевшей заявила, что яхтсмен обманул последнюю на 5 млн рублей. Инцидент произошёл 14 лет назад. Тогда гражданка по имени Светлана помогала подруге продать дом. Среди потенциальных покупателей якобы оказались Юрий Фирсов и его возлюбленная — Тамара.

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Узнав о громких обвинениях в свой адрес, Фирсов пришёл на телевидение и опроверг знакомство с некоей Тамарой в эфире Первого канала.

В тот момент я был глубоко женатым человеком. Или вы предполагаете, что я уезжал от жены куда-то там на несколько месяцев и окучивал какую-то Тамару? В тот год я вплотную готовился к самой крупной регате, собирал документы. Меня и в России-то почти не было, — рассказал Фирсов.

Он уверен, что против него организовали травлю, чтобы разрушить репутацию. Мужчина пообещал, что подаст в суд на Светлану, обвинившую его в мошенничестве. Сейчас Фирсов оспаривает с детьми Легкоступовой наследство покойной. По его словам, в квартире исполнительницы находилась крупная сумма денег, принадлежавшая ему, и пока средства не вернут, яхтсмен продолжит борьбу.