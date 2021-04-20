Вахтанг Кикабидзе пожаловался на безденежье

Фото: ТАСС ТАСС

В интервью «Собеседнику» Кикабидзе сообщил, что уже год он, как и другие грузинские артисты, не выступает.

«Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты – лицо своей страны, если хотите», - заявил артист.

По словам Кикабидзе, за минувший год его материальное положение заметно пошатнулось.

Артист признался, что до пандемии выступал не только в Грузии, но и на Украине, в Казахстане, Азербайджане и Армении. В страны бывшего СССР Кикабидзе ездит с программой на русском языке.

По словам Кикабидзе, его до сих пор зовут в Россию, хоть он и не был здесь с 2008 года. Он заявил, что очень любит русский народ и разделяет людей и власть.

«Народ и власть, Кремль – совершенно разные вещи. Никто у народа не спрашивает мнения или совета, к сожалению, ни у вас, ни у нас», - вздохнул актер.