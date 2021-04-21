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Дочь Заворотнюк высказалась о здоровье матери

Елена Прошина
1 час назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна высказалась в инстаграме на тему состояния здоровья матери.
Дочь Заворотнюк высказалась о здоровье матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Заворотнюк-старшая может быть больна раком головного мозга глиобластомой. Вчера ее дочь устроила сессию вопрос/ответ с читателями в инстаграме. Среди прочего ее спросили об отошении к вопросам про мать.
«Смотря к каким. Очень много людей искренне переживают и спрашивают, желают здоровья и добра, другие же просто хотят сплетен. Я никак уже к ним не отношусь, есть они и есть. Эту тем мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Не хочу сотрясать воздух. Благодарю тех, кто желает здоровья маме», — ответила она.
Также Заворотнюк высказала мнение, что не все мужчины боятся умных женщин, а скромность украшает человека. Кроме того, она сообщила, что с каждым годом ей все сложнее верить в чудеса, и любит творчество Виктора Цоя.
В начале апреля заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что с 2019-го Заворотнюк вырезали новообразование, она прошла курс химиотерапии и экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге, и это дало положительный результат — ей не становится хуже. Он высказал мнение, что актриса будет жить и сохранит знакомые внешние черты, не сможет вернуться к полноценной работе, но сможет сниматься в эпизодических ролях.
Шоу-бизнес,Биология,Здоровье Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,Виктор Цой,РАН,
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