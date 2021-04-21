Дочь Заворотнюк высказалась о здоровье матери

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Заворотнюк-старшая может быть больна раком головного мозга глиобластомой. Вчера ее дочь устроила сессию вопрос/ответ с читателями в инстаграме. Среди прочего ее спросили об отошении к вопросам про мать.