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«Копейки считали в Америке»: Анна Семенович вспомнила спортивное прошлое

Экспресс газетаиещё 3
2 часа назад
Во время интервью изданию «Спорт-Экспресс» Анна Семенович поразмышляла над тем, хорошо ли, что популярность фигурного катания в последние годы значительно выросла. Ведь это повлекло за собой бурное обсуждение в публичном пространстве, скандалы, бесконечные споры и столкновения фанатов, а также тренеров.
«Копейки считали в США»: Семенович о спортивном прошлом
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
— Я вам скажу, что пиар в любом деле нужен. Я была на командном турнире в «Мегаспорте», и сколько же народу! В мое время такого не было. И нынешняя любовь к фигуристам — это все, в том числе, и благодаря пиару, и популяризации в хорошем смысле этого слова. А мы, несмотря на результаты, копейки считали и в Америке бабушек с дедушками по вечерам подкатывали. Они платят тебе денежки, а ты на них ешь и пьешь. И бензин покупаешь. Так тогда жила сборная. Сейчас у ребят хорошие зарплаты и потрясающие оплаченные костюмы. Господи, вот родилась бы я на 15-20 лет позже! И это правильно. Фигуристы отказываются от детства, я человек без детства. И нормально, что они зарабатывают за это хорошие деньги, — рассудила Анна.
Пик спортивной карьеры Семенович пришелся на 1990-е, когда спортсменам действительно приходилось выживать: государство обеспечить им нормальное существование было не в состоянии. Многие тогда уехали в США, в том числе Анна — вместе с партнером Романом Костомаровым она тренировалась у Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Чтобы платить за лед, тренера и костюмы, им приходилось учить всех желающих простейшим элементам на массовых катках — это и называется «подкатки».
Карьеру Анна Семенович закончила после травмы мениска. А ее бывший партнер Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золотые медали Олимпиады, чемпионатов Европы и мира.
Шоу-бизнес,Геннадий Карпоносов,Наталья Линичук,Роман Костомаров,Анна Семенович,
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