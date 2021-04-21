«Копейки считали в США»: Семенович о спортивном прошлом

— Я вам скажу, что пиар в любом деле нужен. Я была на командном турнире в «Мегаспорте», и сколько же народу! В мое время такого не было. И нынешняя любовь к фигуристам — это все, в том числе, и благодаря пиару, и популяризации в хорошем смысле этого слова. А мы, несмотря на результаты, копейки считали и в Америке бабушек с дедушками по вечерам подкатывали. Они платят тебе денежки, а ты на них ешь и пьешь. И бензин покупаешь. Так тогда жила сборная. Сейчас у ребят хорошие зарплаты и потрясающие оплаченные костюмы. Господи, вот родилась бы я на 15-20 лет позже! И это правильно. Фигуристы отказываются от детства, я человек без детства. И нормально, что они зарабатывают за это хорошие деньги, — рассудила Анна.