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Журналиста Зеленского избили из-за внешности

Елена Прошина
2 часа назад
Журналист Михаил Зеленский однажды был сильно избит из-за своей внешности. Об этом режиссер Евгений Каплун рассказал в эфире телеканала «Россия».
Журналиста Зеленского избили из-за внешности
Фото: кадр видеокадр видео
В 2011-2013 годах, как сообщал «Рамблер», Зеленский вел шоу «Прямой эфир». Вчера на «России» был показан юбилейный эпизод передачи. Бывший ведущий принял в нем участие. Каплун также поучаствовал в съемках. Он рассказал, что в 1990-х работал с Зеленским на радио в Хабаровске.
По словам режиссера, в то время Зеленский был слишком ярким человеком для подобного города — носил бандану, рваные джинсы и тому подобное. Этим он привлекал внимание отвязной молодежи, из-за чего попадал в передряги. Одна из таких передряг закончилась попаданием Зеленского в больницу.
«Фактически вся радиостанция занималась поиском лекарств, организацией ухода и так далее. Собирали медикаменты по военным госпиталям», — рассказал Каплун.
Сам Зеленский поблагодарил врачей за то, что сделали для него невероятное. Каплун высказал мнение, что именно из-за того случая Зеленский решил переехать в Москву.
Шоу-бизнес,Евгений Каплун,Михаил Зеленский,
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