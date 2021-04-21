Журналиста Зеленского избили из-за внешности

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В 2011-2013 годах, как сообщал «Рамблер», Зеленский вел шоу «Прямой эфир». Вчера на «России» был показан юбилейный эпизод передачи. Бывший ведущий принял в нем участие. Каплун также поучаствовал в съемках. Он рассказал, что в 1990-х работал с Зеленским на радио в Хабаровске.

По словам режиссера, в то время Зеленский был слишком ярким человеком для подобного города — носил бандану, рваные джинсы и тому подобное. Этим он привлекал внимание отвязной молодежи, из-за чего попадал в передряги. Одна из таких передряг закончилась попаданием Зеленского в больницу.

«Фактически вся радиостанция занималась поиском лекарств, организацией ухода и так далее. Собирали медикаменты по военным госпиталям», — рассказал Каплун.