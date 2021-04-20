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Миллионы Легкоступовой исчезли после знакомства с мужем

Вероника Полынина
25 минут назад
За несколько недель до знакомства с Юрием Фирсовым Валентина Легкоступова обменяла на валюту 14 млн рублей, выяснила «Комсомольская правда».
В это же время на личном счете Легкоступовой в банке лежали более 600 тысяч рублей.
Через восемь месяцев после знакомства с Фирсовым счета певицы оказались пусты. Дети Легкоступовой считают, что последний муж их матери оказался альфонсом.
При этом сам Юрий Фирсов все обвинения отвергает и уверяет, что с момента знакомства содержал Легкоступову, платил по всем счетам и кредитам, давал деньги младшему сыну певицы Матвею.
Как утверждает «КП», Валентина Легкоступова давала концерты и выступала на корпоративах, а также официально работала на двух работах. В московском «Творческом объединении солистов и исполнителей» певица получала 148 тысяч рублей в месяц. Также она занимала должность начальника отдела культуры в администрации Феодосии. Ее заработок на этом посту не раскрывается, но в ежегодной декларации о доходах и имуществе Легкоступова указывала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там певице стало хуже, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.
Шоу-бизнес,Видео,Юрий Фирсов,Валентина Легкоступова,Комсомольская правда,
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