Миллионы Легкоступовой исчезли после знакомства с мужем

В это же время на личном счете Легкоступовой в банке лежали более 600 тысяч рублей.

Через восемь месяцев после знакомства с Фирсовым счета певицы оказались пусты. Дети Легкоступовой считают, что последний муж их матери оказался альфонсом.

При этом сам Юрий Фирсов все обвинения отвергает и уверяет, что с момента знакомства содержал Легкоступову, платил по всем счетам и кредитам, давал деньги младшему сыну певицы Матвею.

Как утверждает «КП», Валентина Легкоступова давала концерты и выступала на корпоративах, а также официально работала на двух работах. В московском «Творческом объединении солистов и исполнителей» певица получала 148 тысяч рублей в месяц. Также она занимала должность начальника отдела культуры в администрации Феодосии. Ее заработок на этом посту не раскрывается, но в ежегодной декларации о доходах и имуществе Легкоступова указывала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля.