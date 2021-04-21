Ивлеева будет продавать чипсы и энергетики

Также «Коленки пчелы» подадут на регистрацию товарный знак «Чича-бум» для энергетического напитка и зарегистрируют бренд для шоколада.

Партнеры планируют потратить на запуск брендов 30-60 миллионов рублей, а инвестировать будут пропорционально долям в совместной компании: 45% — у Ивлеевой, по 27,5% — у Паулюса и Клочкова. Последний рассказал, что партнеры ожидают, что их бренды в ближайшее время займут измеряемые миллиардами рублей доли в своих сегментах рынка.