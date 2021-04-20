"Подонки": Разин заявил о травле Верки Сердючки

По словам Разина, в России песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai назвали антироссийской и фактически устроили украинскому артисту травлю. Кроме того, Данилко запретили выступать в России.

Продюсер отметил, что эта травля имела серьезные последствия для Данилко – он серьезно заболел. Артист страдал от глубочайшей депрессии, и врачам буквально пришлось спасать ему жизнь.

Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Андрея Данилко заявил, что артист страдает от серьезной депрессии. По его словам, у Данилко «более серьезные проблемы со здоровьем», чем может показаться, а над его выздоровлением трудится «большая группа специалистов» не только с Украины, но и из других европейских стран.