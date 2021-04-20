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"Подонки": Разин заявил о травле Верки Сердючки

Вероника Полынина
34 минуты назад
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы Верки Сердючки, серьезно заболел из-за травли, устроенной в России после его выступления на «Евровидении». Об этом заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
"Подонки": Разин заявил о травле Верки Сердючки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Разина, в России песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai назвали антироссийской и фактически устроили украинскому артисту травлю. Кроме того, Данилко запретили выступать в России.
«Он - тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. Тем более, что он очень любит российскую публику», - заявил Разин.
Продюсер отметил, что эта травля имела серьезные последствия для Данилко – он серьезно заболел. Артист страдал от глубочайшей депрессии, и врачам буквально пришлось спасать ему жизнь.
«Поэтому я считаю, что те, кто травит артистов, те, кто подстрекает телевидение на травлю друг друга - подонки», - заключил Андрей Разин.
Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Андрея Данилко заявил, что артист страдает от серьезной депрессии. По его словам, у Данилко «более серьезные проблемы со здоровьем», чем может показаться, а над его выздоровлением трудится «большая группа специалистов» не только с Украины, но и из других европейских стран.
Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Андрей Разин,Россия,
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