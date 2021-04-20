Водонаеву экстренно госпитализировали

Она опубликовала фото ног фельдшера скорой помощи и написала, что ее увозят в больницу.

Через некоторое время Водонаева снова вышла на связь и опубликовала несколько сторис из больницы. Алена сообщила, что не могла разговаривать, у нее западал язык, но сейчас ей уже гораздо лучше.