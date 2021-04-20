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Водонаеву экстренно госпитализировали

Вероника Полынина
48 минут назад
Алену Водонаеву экстренно госпитализировали с симптомами инсульта. Об этом экс-участница «Дома-2» сообщила в Instagram.
Водонаеву экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она опубликовала фото ног фельдшера скорой помощи и написала, что ее увозят в больницу.
Через некоторое время Водонаева снова вышла на связь и опубликовала несколько сторис из больницы. Алена сообщила, что не могла разговаривать, у нее западал язык, но сейчас ей уже гораздо лучше.
«У меня учеба и работа. И я боюсь, что люди подумают, что я безответственная», - сказала она.
Причины резкого ухудшения состояния здоровья Водонаевой должно определить обследование, которое будет проведено в ближайшее время.
Ранее «Рамблер» писал, что телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали со съемок с затрудненным дыханием, болью в груди и «туманом в голове». Причиной ухудшившегося самочувствия стало переутомление.
Шоу-бизнес,Алена Водонаева,Лера Кудрявцева,
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