Участники «Агаты Кристи» спасли жизнь Варум и Агутину

Шоумен рассказал, что в 2000-х годах его пригласили на день рождения бизнесмена в Ялте. Там должно было присутствовать около 400 человек, однако в итоге гостей было лишь 12, что сильно разозлило именинника Макса. Он также остался недоволен выступлением Шаца и подозвал его к себе, чтобы сказать, что шоу не кажется ему смешным.
Он добавил, что музыканты выступали два часа. При этом именинник периодически присоединялся к ним, пел песни и под конец даже предложил купить группу за миллион рублей. Как отметил Шац, потом об этом все забыли.