Участники «Агаты Кристи» спасли жизнь Варум и Агутину

Шоумен рассказал, что в 2000-х годах его пригласили на день рождения бизнесмена в Ялте. Там должно было присутствовать около 400 человек, однако в итоге гостей было лишь 12, что сильно разозлило именинника Макса. Он также остался недоволен выступлением Шаца и подозвал его к себе, чтобы сказать, что шоу не кажется ему смешным.