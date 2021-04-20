Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером

В марте Айлиш получила
премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом. В номинации также были представлены певица Tейлор Свифт за трек к мюзиклу «Кошки», Синтия Эриво
с песней к фильму «Гарриет», композиторы Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, другие музыканты.