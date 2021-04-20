Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером

В минувшие выходные пару сфотографировали во время совместной прогулки в Санта-Барбаре, штат Калифорния. 19-летняя певица и ее спутник выгуливали питбуля. На одном снимке можно увидеть, как артист обнимает Айлиш, а та кладет голову ему на плечо.