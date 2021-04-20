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Дана Борисова заподозрила дочь в избиении Валентины Легкоступовой

Экспресс газета
1 час назад
Сенсационное обвинение ведущая сделала на шоу «Пусть говорят»
В августе будет год, как не стало певицы Валентины Легкоступовой. До сих пор ее безутешные родственники - дочь Анэтта Бриль, сын Матвей и старенькая мама - пытаются узнать, что же стало причиной смерти артистки. Они подозревают, что к трагедии может иметь отношение третий и последний муж Валентины, яхтсмен Юрий Фирсов.
Тот, в свою очередь, утверждает, что ни при чем. А Легкоступова сама поскользнулась в ванной комнате, упала, сильно ударилась головой, но, тем не менее, отказалась обращаться за врачебной помощью. Интересно, что о травме стало известно слишком поздно.
Тогда артистке стало плохо в наркологической клинике, куда ее вместе с новоиспеченным мужем привезла дочь Анэтта Бриль. Уже потом экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала травма головы. Однако не только она, но и хронические заболевания, которые якобы развились в результате алкоголизма певицы.
Меж тем в новом выпуске шоу «Пусть говорят» гостья Дана Бориса высказала сенсационную версию. Она заподозрила Анэтту Бриль в том, что та сама могла нанести увечья Валентине Легкоступовой.
«Ты сопровождала, какие-то побои могла нанести и ты», - заявила Дана Борисова, обращаясь к дочери артистки.
Анэтта Бриль, которую в студии поддерживал адвокат Сергей Жорин, заявила, что не одна везла Валентину Легкоступову в клинику, поэтому слова ведущей не выдерживают никакой критики.
Интересно, что в студии появился и первый муж артистки. Он заявил, что изначально в штыки воспринял нового избранника экс-супруги:
«Я дал ему характеристику еще до свадьбы: капитан королевских космических регат. Все остальное — ложь».
Шоу-бизнес,Видео,Юрий Фирсов,Дана Борисова,Сергей Жорин,
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