Сенсационное обвинение ведущая сделала на шоу «Пусть говорят»

В августе будет год, как не стало певицы Валентины Легкоступовой. До сих пор ее безутешные родственники - дочь Анэтта Бриль, сын Матвей и старенькая мама - пытаются узнать, что же стало причиной смерти артистки. Они подозревают, что к трагедии может иметь отношение третий и последний муж Валентины, яхтсмен Юрий Фирсов

Тот, в свою очередь, утверждает, что ни при чем. А Легкоступова сама поскользнулась в ванной комнате, упала, сильно ударилась головой, но, тем не менее, отказалась обращаться за врачебной помощью. Интересно, что о травме стало известно слишком поздно.

Тогда артистке стало плохо в наркологической клинике, куда ее вместе с новоиспеченным мужем привезла дочь Анэтта Бриль. Уже потом экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала травма головы. Однако не только она, но и хронические заболевания, которые якобы развились в результате алкоголизма певицы.

Меж тем в новом выпуске шоу «Пусть говорят» гостья Дана Бориса высказала сенсационную версию. Она заподозрила Анэтту Бриль в том, что та сама могла нанести увечья Валентине Легкоступовой.

«Ты сопровождала, какие-то побои могла нанести и ты», - заявила Дана Борисова, обращаясь к дочери артистки.

Анэтта Бриль, которую в студии поддерживал адвокат Сергей Жорин , заявила, что не одна везла Валентину Легкоступову в клинику, поэтому слова ведущей не выдерживают никакой критики.

Интересно, что в студии появился и первый муж артистки. Он заявил, что изначально в штыки воспринял нового избранника экс-супруги: