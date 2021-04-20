Менеджмент украинского артиста Андрея Данилко , выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, опроверг в Instagram появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся у исполнителя проблемах со сдоровьем.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", - приводит сообщение сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН) канала "1+1".

Юрий Никитин , продюсер украинского музыканта Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о его серьезной болезни. Он заявил об этом в эфире передачи «Зірковий шлях», выпуски которой опубликованы в YouTube.

По словам Никитина, у артиста «более серьезные проблемы со здоровьем», чем может показаться.

«Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу», — сказал продюсер.

Никитин добавил, что Данилко уже в прекрасной форме по сравнению с «депрессиями, которые у него были после 2007 года». Музыкант очень долгое время совсем не мог творить, генерировать идеи и выступать, пояснил он.

Продюсер Юрий Никитин опроверг «Газете.Ru» свои же слова о «серьезных проблемах со здоровьем» у Верки Сердючки. Как пояснил представитель артиста, высказывание, приведенное украинскими журналистами, было выдернуто из контекста — и в настоящий момент с популярным певцом все нормально.

Сообщения об ухудшении состояния Верки Сердючки (Андрея Данилко) появились в СМИ на днях — после выхода очередного выпуска шоу «Зірковий шлях» («Звездный путь»). В эфире передачи продюсер артиста Юрий Никитин заявил, что у 47-летнего певца «более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться». Однако в комментарии «Газете.Ru» он уточнил, что на самом деле с Сердючкой все в порядке и особых поводов для беспокойства нет.

«У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально», — сказал Никитин.

Общаясь с журналистами «Звездного пути», продюсер не уточнил, с какой именно болезнью борется Данилко, но заверил, что над реабилитацией артиста трудятся врачи из Украины и других европейских стран. При этом он отметил, что в сравнении с «депрессиями, которые были у Андрея после 2007 года», тот находится в прекрасной форме.

«Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, выступать — ничего», — добавил продюсер.

В начале прошлого года Данилко сам рассказывал о проблемах со здоровьем. В эфире шоу «Люкс ФМ» он говорил, что ведет борьбу с неким недугом — но каким именно, уточнять не стал. Однако оговорился, что именно из-за него набирает лишний вес. Тогда же Андрей Данилко поспешил успокоить поклонников, подчеркнув, что врачи знают, как его лечить, а значит — все под контролем.

«Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема, и я ее решаю. Надеюсь к лету стать Джастином Бибером», — отмечал певец.

Параллельно в прессе появились слухи, что на самом деле Сердючка борется с онкологией, но подобные сообщения подтверждения не получили. Также СМИ писали, что в 2019 году музыкант перенес блокаду сердца — это случилось прямо во время съемок, однако благодаря оперативной помощи врачей состояние Данилко успешно стабилизировали. Кроме того, журналисты неоднократно сообщали о борьбе певца с депрессией.

Народный артист Украины Андрей Данилко прославился на постсоветском пространстве благодаря запоминающемуся образу Верки Сердючки. В 2007 году он представлял страну на «Евровидении» и занял там второе место. Спустя 12 лет певец вернулся на конкурс уже в качестве приглашенной звезды, исполнив в рамках ретроспективного номера трек израильтянки Нетты Барзилай, с которым она победила в 2018-м.

В 2020-м у Верки Сердючки вышла пластинка под названием «Sexy» — это был первый подобный релиз для артиста за 12 лет. В нее, правда, попали всего четыре композиции — «Make it rain champagne», «Swedish lullaby», «Sexy» и «Disco kicks» — общей продолжительностью 13 минут.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, почувствовал себя плохо во время съёмок новогоднего огонька в 2019 году. У 46-летней звезды возникли нарушения в работе сердца.