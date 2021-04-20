Дочь Легкоступовой запела в память о матери

Поддерживает дочь артистки и первый муж Легкоступовой — Игорь Кушнарёв. Он заявил, что очень хочет встретиться с Фирсовым и посмотреть ему в глаза. Кушнарёв уверен — не окажись он на тот момент в больнице, Валентина Легкоступова послушала бы его и не вышла замуж за яхтсмена, которого теперь все подозревают в причастности к гибели артистки.