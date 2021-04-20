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Из-за скандальных выходок муж Седоковой остался без работы

Экспресс газета
5 часов назад
Неприятности начались, когда у Яниса выявили ковид
Муж Седоковой лишился работы из-за ее выходок
Фото: InstagramInstagram
Вопреки прогнозам светских сплетников 38-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова так и не забеременела от 28-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, которого два года назад увела из семьи. Тем не менее минувшим летом ей все-таки удалось затащить избранника в загс. Вот только, похоже, певица напрасно спешила и в очередной раз попала впросак.
Неприятности начались прошлой осенью, когда у Тиммы и еще двух игроков «Химок» перед очередным матчем обнаружили положительный тест на Covid-19.
- Я никогда не забуду, как в прессе написали, что мой муж заболел коронавирусом, - жаловалась своим подписчикам в Instagram Седокова. - В этот же день я увидела, как от нас убегают люди. Я еще не знала, больна ли я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем. Помню, как уже спустя больше месяца мы пришли в детский клуб с Гектором. И вдруг одна сотрудница быстро выбежала. У нее была надета маска на подбородке. Надевая резиновые перчатки и становясь на проходе в детский клуб, женщина попросила нас предъявить справки. Все правильно, я тоже согласна. Но этот взгляд. Когда на тебя смотрят как на прокаженную
А после того как Тимма выздоровел, у него возникли разногласия с новым главным тренером «Химок» Андреем Мальцевым, которые завершились отстранением латыша от работы.
- Источники рассказали, что латвийский форвард Янис Тимма недоволен тем, что не выходит на матчи в стартовом составе, - сообщал Telegram-канал Артема Комарова «Перехват». - Недопонимание случилось перед воскресной встречей Единой лиги против «Зелена Гуры». Тимма разминался перед матчем и был готов играть, но, когда тренерский штаб объявил стартовый состав, латвийского форварда в списке не оказалось. Тот разозлился и отказался вообще выходить на площадку. Он никому ничего не сказал и ушел домой, его команда проиграла, а сам баскетболист позже не появился в заявке на матч против «Реала» в Евролиге.