Муж Седоковой лишился работы из-за ее выходок

- Я никогда не забуду, как в прессе написали, что мой муж заболел коронавирусом, - жаловалась своим подписчикам в Instagram Седокова. - В этот же день я увидела, как от нас убегают люди. Я еще не знала, больна ли я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем. Помню, как уже спустя больше месяца мы пришли в детский клуб с Гектором. И вдруг одна сотрудница быстро выбежала. У нее была надета маска на подбородке. Надевая резиновые перчатки и становясь на проходе в детский клуб, женщина попросила нас предъявить справки. Все правильно, я тоже согласна. Но этот взгляд. Когда на тебя смотрят как на прокаженную
- Источники рассказали, что латвийский форвард Янис Тимма недоволен тем, что не выходит на матчи в стартовом составе, - сообщал Telegram-канал Артема Комарова «Перехват». - Недопонимание случилось перед воскресной встречей Единой лиги против «Зелена Гуры». Тимма разминался перед матчем и был готов играть, но, когда тренерский штаб объявил стартовый состав, латвийского форварда в списке не оказалось. Тот разозлился и отказался вообще выходить на площадку. Он никому ничего не сказал и ушел домой, его команда проиграла, а сам баскетболист позже не появился в заявке на матч против «Реала» в Евролиге.