Мать Легкоступовой рассказала о последних днях дочери

Мать Валентины Легкоступовой Галина рассказала, как новый зять не давал ей в последние дни общаться с дочерью. Юрий Фирсов всегда сам брал трубку и сам отвечал тёще.

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О своём зяте Галина Легкоступова рассказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Женщина рыдала в прямом эфире, вспоминая последние дни жизни дочери.

По словам матери певицы, Фирсов приезжал к ней зачем-то и искал её по всем этажам дома, в котором жила мать артистки. В тот момент женщина была у сестры, о странном визите ей сообщила соседка.

Какие-то люди стучались в мою квартиру, а потом прошлись по этажам, спрашивали нас. В окне я увидела, что машины стояли какие-то. А до этого знаю, что Фирсов приезжал в Грушевку на трех черных машинах, так родственники сказали, — сообщила мать певицы.

Больше всего сейчас Галина недоумевает той спешке, с которой женилась пара. Её, как выяснилось, известили всего за два дня до свадьбы дочери. И видела яхтсмена, по вине которого могла погибнуть певица, её мать всего два раза в жизни.

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года. Обстоятельства её гибели являются крайне запутанной историей. Во всём случившемся дочь певицы Аннэта Бриль винит нового мужа матери Юрия Фирсова, который буквально спаивал певицу и из-за чего она распрощалась с жизнью, считает дочь.