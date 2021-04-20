Волочкова раздвинула ноги на лошади

В своем аккаунте балерина отметила, что у нее выдалась возможность «прокатиться на лошади породы Шайр».

По данным «Пятого канала», балерина в этот раз не сразу закрыла комментарии к записи и успела получить обратную связь от фанатов. Часть из них отметила прекрасную форму Волочковой, однако были и те, кто посоветовал балерине прекратить «раздвигать ноги».