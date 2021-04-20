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Волочкова раздвинула ноги на лошади

Елена Прошина
46 минут назад
Балерина Анастасия Волочкова сделала коронный шпагат, сидя верхом на лошади, и опубликовала фото в Instagram. Пользователи соцсети призвали артистку быть скромнее, пишет «Пятый канал».
Волочкова раздвинула ноги на лошади
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своем аккаунте балерина отметила, что у нее выдалась возможность «прокатиться на лошади породы Шайр».
«Порода самых высоких лошадей в мире. А я всегда люблю быть на высоте. Ее рост 196 см», - рассказала Волочкова.
Она проиллюстрировала запись фотографией, на которой делает поперечный шпагат, сидя в седле.
По данным «Пятого канала», балерина в этот раз не сразу закрыла комментарии к записи и успела получить обратную связь от фанатов. Часть из них отметила прекрасную форму Волочковой, однако были и те, кто посоветовал балерине прекратить «раздвигать ноги».
«Отвратительно и вульгарно. Плисецкая в гробу перевернулась», «Великая балерина Боже мой Научитесь танцевать уже что ли», - написали пользователи соцсети.
Ранее, как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова ответила злопыхателям, усомнившимся в реальности ее любимого человека.
В программе «Секрет на миллион» Волочкова сначала заявила, что у нее есть любимый мужчина и «секс по четыре раза в день», а затем доказала свою правоту на полиграфе.
Шоу-бизнес,Соцсети,Анастасия Волочкова,
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