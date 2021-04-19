Гном Гномыч получил травму на Мальдивах

По словам Гном Гномыча, он получил травму во время купания в океане. Мама предложила ему надеть ласты, чтобы понырять и посмотреть на рыб, но Саша отказался и решил просто поплавать.

В результате Гном Гномыч налетел на коралл и поранил колено, ступню и икру.

Больше всего Саша расстроился из-за травмы на ступне, потому что бинты мешают ему влезть в кроссовки.

«Самое неприятное — нога, не могу надеть кроссовок. Ужасно болит, не могу встать», - пожаловался Саша.