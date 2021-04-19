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Гном Гномыч получил травму на Мальдивах

Вероника Полынина
1 час назад
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч получил травму на Мальдивах. Видеозапись, на которой 8-летний Саша Плющенко сидит с забинтованными коленом, икрой и ступней, Рудковская опубликовала в Instagram.
По словам Гном Гномыча, он получил травму во время купания в океане. Мама предложила ему надеть ласты, чтобы понырять и посмотреть на рыб, но Саша отказался и решил просто поплавать.
В результате Гном Гномыч налетел на коралл и поранил колено, ступню и икру.
Больше всего Саша расстроился из-за травмы на ступне, потому что бинты мешают ему влезть в кроссовки.
«Самое неприятное — нога, не могу надеть кроссовок. Ужасно болит, не могу встать», - пожаловался Саша.
Как писал «Рамблер», Евгений Плющенко и Яна Рудковская отдыхают на Мальдивах со старшим сыном Сашей. Продюсер подверглась резкому осуждению своих подписчиков из-за того, что младший сын четы, 6-месячный Арсений, остался в Москве.
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