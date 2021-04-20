Макеева отчитала бывшую жену жениха за ток-шоу и «халявное шампанское»

Актриса Анастасия Макеева
раскритиковала бывшую жену своего жениха Романа Малькова Светлану. На своей странице в Instagram
актриса написала, что Светлана «охотно продает честь отца своих детей».
Как писал «Рамблер», о грядущей свадьбе с Мальковым, отцом четверых детей, Макеева сообщила в начале марта. Позже актриса стала героиней шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что знала о жене Малькова и отказывалась начинать отношения, пока он был женат.
«Сначала я сказала ему: «Я хочу тебя разочаровать, наверное, это не тот вариант». Он сказал, что между ними есть своя история, они ее разрешают, они уже давно в не самых благоприятных отношениях. < > Еще в 2019 году они приняли решение о разводе», - подчеркивала актриса.
В итоге Мальков развелся с женой, и она, по словам актрисы, «объявила ему войну». Светлана приехала в Москву и стала участницей нескольких телешоу. Макеева опубликовала в Instagram несколько фото, на которых Светлана запечатлена во время визита в столицу.
«Нет сил молчать!!! Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины !!!!! Милая и несчастная брошенная она катается на лимузине и пьёт халявное шампанское ,фотографируется со звёздами и сидит на гриме ,даёт интервью и охотно продаёт честь отца своих детей ,ломая психику детей за деньги», - написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По ее словам, старший сын Малькова признался, что устал прятаться и тайно общаться с отцом.
«Все слёзы ,что отец не помогает и вся речь,что он не ищет с ними общения это ложь ,все дети общаются с отцом и все знакомы со мной.И есть выплески со счетов ,что дети регулярно получают деньги от отца», - подчеркнула она.