Макеева отчитала бывшую жену жениха за ток-шоу и «халявное шампанское»

Актриса Анастасия Макеева раскритиковала бывшую жену своего жениха Романа Малькова Светлану. На своей странице в Instagram актриса написала, что Светлана «охотно продает честь отца своих детей».

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Как писал «Рамблер», о грядущей свадьбе с Мальковым, отцом четверых детей, Макеева сообщила в начале марта. Позже актриса стала героиней шоу «Секрет на миллион» и рассказала, что знала о жене Малькова и отказывалась начинать отношения, пока он был женат.

«Сначала я сказала ему: «Я хочу тебя разочаровать, наверное, это не тот вариант». Он сказал, что между ними есть своя история, они ее разрешают, они уже давно в не самых благоприятных отношениях. < > Еще в 2019 году они приняли решение о разводе», - подчеркивала актриса.

В итоге Мальков развелся с женой, и она, по словам актрисы, «объявила ему войну». Светлана приехала в Москву и стала участницей нескольких телешоу. Макеева опубликовала в Instagram несколько фото, на которых Светлана запечатлена во время визита в столицу.

«Нет сил молчать!!! Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины !!!!! Милая и несчастная брошенная она катается на лимузине и пьёт халявное шампанское ,фотографируется со звёздами и сидит на гриме ,даёт интервью и охотно продаёт честь отца своих детей ,ломая психику детей за деньги», - написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По ее словам, старший сын Малькова признался, что устал прятаться и тайно общаться с отцом.