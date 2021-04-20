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«А где малыш?»: Рудковская уехала на отдых без младшего сына

Елена Прошина
1 час назад
Продюсер Яна Рудковская рассказала в Instagram, что уехала отдыхать на Мальдивы, взяв собой мужа, сына и маму. При этом пользователи соцсети осудили Рудковскую за то, что ее младший сын остался дома.
«А где малыш?»: Рудковская уехала на отдых без младшего сына
Фото: InstagramInstagram
«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко вновь стали родителями. В семье появился сын Арсений, которого родила супругам суррогатная мать.
Рудковская столкнулась в соцсети с резким осуждением после того, как улетела отдыхать, оставив шестимесячного сына в Москве. Пользователи Instagram поинтересовались у нее, «где малыш» и высказали мнение, что продюсер меньше привязана к младшему ребенку, так как не рожала его сама.
В ответ Рудковская напомнила, что оставляла дома и своего сына Сашу (Гном Гномыча), когда тот был маленьким, так как считает, что долгие перелеты вредят маленьким детям.
«Я ездила с двумя старшими детьми отдыхать в Таиланд с мужем, когда Сане было 6 месяцев. Ничего, Саня как-то это пережил. И «Каникулы в Мексике» я вела две недели в Пуэрто-Вальярта (летела туда сутки), когда Сане было 9 месяцев, и он остался с бабушкой и няней. Тоже как-то не обиделся», - подчеркнула она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Продюсер назвала «шоком для меленького ребенка» девятичасовой перелет и резкую смену климата.
«Я всегда думаю, как для ребенка будет лучше: остаться в привычной для него обстановке или испытать стресс. Я не думаю, что обо мне подумают в этом случае мои сердобольные подписчики», - заверила Яна Рудковская.
Часть фанатов назвала разумными доводы звезды, однако другие участники дискуссии отметили, что малышу было бы лучше, если бы с ним рядом были мама и папа, а не няня.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Мальдивы,
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