«А где малыш?»: Рудковская уехала на отдых без младшего сына

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«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко вновь стали родителями. В семье появился сын Арсений, которого родила супругам суррогатная мать.

Рудковская столкнулась в соцсети с резким осуждением после того, как улетела отдыхать, оставив шестимесячного сына в Москве. Пользователи Instagram поинтересовались у нее, «где малыш» и высказали мнение, что продюсер меньше привязана к младшему ребенку, так как не рожала его сама.

В ответ Рудковская напомнила, что оставляла дома и своего сына Сашу (Гном Гномыча), когда тот был маленьким, так как считает, что долгие перелеты вредят маленьким детям.

«Я ездила с двумя старшими детьми отдыхать в Таиланд с мужем, когда Сане было 6 месяцев. Ничего, Саня как-то это пережил. И «Каникулы в Мексике» я вела две недели в Пуэрто-Вальярта (летела туда сутки), когда Сане было 9 месяцев, и он остался с бабушкой и няней. Тоже как-то не обиделся», - подчеркнула она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Продюсер назвала «шоком для меленького ребенка» девятичасовой перелет и резкую смену климата.

«Я всегда думаю, как для ребенка будет лучше: остаться в привычной для него обстановке или испытать стресс. Я не думаю, что обо мне подумают в этом случае мои сердобольные подписчики», - заверила Яна Рудковская.