Жена Петросяна уехала из Москвы без годовалого сына

По всей видимости, солнце и морской воздух благоприятно сказываются на настроении Брухуновой - в одном из последних постов она неожиданно запела.

На видео Татьяна и ее подруга дуэтом исполнили песенку кота Матроскина из «Простоквашина». Супруга юмориста попросила не оценивать вокальные данные, а просто улыбнуться вместе с ней.

Подписчикам Татьяны очень понравилось ее пение. В комментариях к публикации ее засыпали комплиментами.

«А мне понравился вокал, хорошо спели», «Душевно поете», «Браво! Пойте почаще», «Браво- браво! Энергетика огонь!!!», «Что это за Орейра!», «Девочки! Вы сделали мой день», «Умнички, девочки!!!» - написали фолловеры.