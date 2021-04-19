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Жена Петросяна уехала из Москвы без годовалого сына

Вероника Полынина
43 минуты назад
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оставила годовалого сына в Москве и отправилась с подругой в Сочи. Фото и видео своего «холостяцкого» путешествия Татьяна публикует в Instagram.
По всей видимости, солнце и морской воздух благоприятно сказываются на настроении Брухуновой - в одном из последних постов она неожиданно запела.
На видео Татьяна и ее подруга дуэтом исполнили песенку кота Матроскина из «Простоквашина». Супруга юмориста попросила не оценивать вокальные данные, а просто улыбнуться вместе с ней.
Подписчикам Татьяны очень понравилось ее пение. В комментариях к публикации ее засыпали комплиментами.
«А мне понравился вокал, хорошо спели», «Душевно поете», «Браво! Пойте почаще», «Браво- браво! Энергетика огонь!!!», «Что это за Орейра!», «Девочки! Вы сделали мой день», «Умнички, девочки!!!» - написали фолловеры.
Ранее, как писал «Рамблер», пользователи Сети оценили эволюцию стиля Татьяны Брухуновой до и после замужества. Оценив коллаж, опубликованный в Instagram-аккаунте babka.nalavke, https://www.instagram.com/p/CM_fgTTH62Q/ пользователи пришли к выводу, что Татьяна буквально стала другим человеком.
Шоу-бизнес,Видео,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Москва,Сочи,
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