На Егора Крида подали в суд за плагиат

Звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают заниматься плагиатом. Артисты волей-неволей попадают впросак, заимствуя у коллег успешные идеи. Так Егор Крид
на днях был обвинен в попытке скопировать трек. Разбираться уже будут в суде.
Фото: © krapeevner / POPCAKE.TV© krapeevner / POPCAKE.TV
Популярного музыканта Егора Крида вновь обвиняют в плагиате. На этот раз автор хита «Владимир Путин
– молодец» Олег Лихачев подал иск против Булаткина. Мужчина намеревается защищать свои авторские права.
Пока дело находится на подготовительном этапе в Кунцевском суде.
Специалисты изучают материал и сравнивают схожесть треков. В результате предварительное заседание запланировано на 26 мая. К слову, музыканту уже подготовился судиться, и даже нанял себе адвоката Тимура Матвеева.
«Смотрим, какая правовая позиция у стороны, чтобы подготовить возражение. Естественно, требования мы не признаем», – заявил адвокат Егора Крида.
Стоит отметить, что музыкант стал далеко не первым, кого обвиняет Олег Лихачев. Ранее он подал аналогичный иск к Моргенштерну, потребовав 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее в сети сделали подборку треков Крида. В результате выяснилось, что почти все композиции являются плагиатом.