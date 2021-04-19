На Егора Крида подали в суд за плагиат

Звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают заниматься плагиатом. Артисты волей-неволей попадают впросак, заимствуя у коллег успешные идеи. Так Егор Крид на днях был обвинен в попытке скопировать трек. Разбираться уже будут в суде.

Фото: © krapeevner / POPCAKE.TV © krapeevner / POPCAKE.TV

Популярного музыканта Егора Крида вновь обвиняют в плагиате. На этот раз автор хита « Владимир Путин – молодец» Олег Лихачев подал иск против Булаткина. Мужчина намеревается защищать свои авторские права.

Пока дело находится на подготовительном этапе в Кунцевском суде.

Специалисты изучают материал и сравнивают схожесть треков. В результате предварительное заседание запланировано на 26 мая. К слову, музыканту уже подготовился судиться, и даже нанял себе адвоката Тимура Матвеева.

«Смотрим, какая правовая позиция у стороны, чтобы подготовить возражение. Естественно, требования мы не признаем», – заявил адвокат Егора Крида.

Стоит отметить, что музыкант стал далеко не первым, кого обвиняет Олег Лихачев. Ранее он подал аналогичный иск к Моргенштерну, потребовав 300 тысяч рублей.