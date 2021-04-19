В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Вован и Лексус разыграли американского сенатора

Газета.Ru
1 час назад
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, разыграли сенатора от Мэриленда Бена Кардина, предложив ввести санкции против Елизаветы II из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл, сообщает РИА "Новости".
Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пранкеры представились министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Украины Александра Мережко.
Вместе с Кардином они обсудили несколько тем, включая Россию, Евгения Пригожина, интервью Гарри и Маркл, а также распространение рабства в Соединенных Штатах.
Фальшивые Ле Дриан и Мережко сумели убедить американского сенатора в том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, который находится под санкциями со стороны США и Евросоюза, якобы путешествует по Европе, используя поддельные документы и притворяясь продюсером Иосифом Пригожиным.
"Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри", - заявил фальшивый глава французского МИДа.
Также пранкеры предложили ввести против королевской семьи Великобритании персональные санкции, так как принц Гарри и Меган Маркл, обвинившие родственников Елизаветы II в расизме, якобы обратились к ЕС с такой инициативой.
"Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство", - ответил сенатор.
В ответ пранкеры заявили, что королева Великобритании держит у себя рабов из колоний и поинтересовались, сколько рабов держит у себя на ранчо сам Бен Кардин. На этом разговор прервался. Ранее Вован и Лексус разыграли спецдокладчика ПАСЕ по ситуации с Навальным
Шоу-бизнес,Алексей Столяров,Бен Кардин,принц Гарри,Елизавета II,Евгений Пригожин,Жан-Ив Ле Дриан,Иосиф Пригожин,Владимир Кузнецов,Парламент Великобритании,Совет Европы,МИД,ФБР,ЕС,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Украина,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители