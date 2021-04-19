"Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри", - заявил фальшивый глава французского МИДа.
"Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство", - ответил сенатор.