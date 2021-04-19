Вован и Лексус разыграли американского сенатора

Также пранкеры предложили ввести против королевской семьи Великобритании персональные санкции, так как принц Гарри и Меган Маркл, обвинившие родственников Елизаветы II в расизме, якобы обратились к ЕС с такой инициативой.

В ответ пранкеры заявили, что королева Великобритании держит у себя рабов из колоний и поинтересовались, сколько рабов держит у себя на ранчо сам Бен Кардин. На этом разговор прервался. Ранее Вован и Лексус разыграли спецдокладчика ПАСЕ по ситуации с Навальным