Боня рассказала о зависти Бородиной к Бузовой

Модель Виктория Боня заявила на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет», что телеведущая Ксения Бородина тяжело пережила успех коллеги Ольги Бузовой. Звезда «Дома-2» не умеет радоваться за других.

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«Я заметила, когда у Бузовой начало все получаться, ее просто выворачивало из себя — это было видно! Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой!» – говорит Боня. Ольга Бузова пришла на «Дом-2» как участница, а потом «выросла» в ведущую и заняла лидирующую позицию Лобного места.

Начала петь, собирать залы, сниматься в кино, играть в театре, стала самой популярной в Instagram из женщин в России. В общем, карьера скакнула вверх не на шутку.

Боня уверена, что соведущая Ксения Бородина ей завидовала. Якобы по ней было видно, что успех Бузовой терпеть неприятно. Она не умеет радоваться за других. Бородина еще не ответила Боне, но вероятно вскоре сделает заявление. Ксения не из тех, кто просто отмалчивается. Тем более с Викторией у них давний скандал.