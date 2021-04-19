Гном Гномыч повредил ноги на Мальдивах

— Мы приехали на Мальдивы и поплыли смотреть рыб с мамой. Я не надел ласты, мама потащила рыб смотреть, а я не хотел — ракушки собирал. Въехал в этот коралл, поцарапал икру до крови. Коралл был синего цвета, я его не заметил. Самое неприятное — это нога. Не могу влезть в кроссовки, невозможно их надеть. Ужасно болит, не могу встать, — откровенно рассказал Саша.
«Ох, Саня, начало есть отдыха. И щеки уже красные, и травмы. Настоящий пацанский отдых»; «Настоящий мужчина»; «Что за детство без ссадин?!»; «Скорейшего выздоровления, Сашенька, ты как настоящий мужчина! Не унываешь, не ноешь», — написали фолловеры продюсера в комментариях.