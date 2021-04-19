Гном Гномыч повредил ноги на Мальдивах

Ролик, в котором о неприятном происшествии рассказывает сам мальчик, опубликовала в Instagram-аккаунте его мама.

Известно, что младший сын звездной пары Арсений, который родился в сентябре 2020 года, остался дома, так как длительный перелет мог бы ему навредить.