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«Не могу влезть в кроссовки»: Гном Гномыч повредил ноги на Мальдивах

Вечерняя Москва
1 час назад
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша, который в Сети более известен как Гном Гномыч, получил травмы ног на Мальдивах, где отдыхает вместе с родителями.
Гном Гномыч повредил ноги на Мальдивах
Фото: InstagramInstagram
Ролик, в котором о неприятном происшествии рассказывает сам мальчик, опубликовала в Instagram-аккаунте его мама.
— Мы приехали на Мальдивы и поплыли смотреть рыб с мамой. Я не надел ласты, мама потащила рыб смотреть, а я не хотел — ракушки собирал. Въехал в этот коралл, поцарапал икру до крови. Коралл был синего цвета, я его не заметил. Самое неприятное — это нога. Не могу влезть в кроссовки, невозможно их надеть. Ужасно болит, не могу встать, — откровенно рассказал Саша.
Подписчики Рудковской пожелали начинающему фигуристу скорейшего выздоровления.
«Ох, Саня, начало есть отдыха. И щеки уже красные, и травмы. Настоящий пацанский отдых»; «Настоящий мужчина»; «Что за детство без ссадин?!»; «Скорейшего выздоровления, Сашенька, ты как настоящий мужчина! Не унываешь, не ноешь», — написали фолловеры продюсера в комментариях.
Известно, что младший сын звездной пары Арсений, который родился в сентябре 2020 года, остался дома, так как длительный перелет мог бы ему навредить.
Ранее Евгений Плющенко опубликовал стильное семейное фото.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Мальдивы,
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