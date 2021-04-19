Перед смертью над Людмилой Зыкиной жестоко издевались

Замечательную певицу Светлану Дятел и сейчас, и при жизни Людмилы Зыкина называли двойником народной артистки. Их голоса настолько похожи, что отличить мог только специалист. Да и выглядели обе как близкие родственницы. В составе русского народного ансамбля «Россия», где худруком была Людмила Георгиевна, Дятел провела 21 год.

Фото: Большая разница в возрасте c Кизиным оказалась роковой. Фото Дмитрия Лифанцева Большая разница в возрасте c Кизиным оказалась роковой. Фото Дмитрия Лифанцева

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Dyatel (@dyatelsvetlana) - Родом я из Витебска , в три годика вышла на сцену, - вспоминает Светлана Дятел. - А потом поступила в Гнесинское училище в Москве . С Зыкиной познакомились в родном городе, когда однажды она приехала с гастролями. Послушала, как я пою, и пригласила в стажерскую группу государственного ансамбля «Россия». Позже мы не раз дуэтом пели «Оренбургский пуховый платок». А вот Надю Кадышеву Зыкина в коллектив тогда не взяла по вокальным данным. Хотя теперь она звезда. Но если бы не муж Надежды, ничего подобного и в помине не было.

- Вас Людмила Георгиевна выделяла?

- Чувствуя мое нетерпение спеть поярче, справедливо предостерегала: «Света, убери голос! Не выпячивайся!» Выделяться в вокальной группе не принято. Солистка должна быть одна - Зыкина. Но обидно было до слез. Сольно я стала исполнять только две песни лишь через два года. В начале 90-х выпустила первый альбом. Потихоньку выступала самостоятельно. А от Людмилы Георгиевны уходила трижды. В том числе по личным причинам. «Или я, или сцена!» - однажды заявил мой супруг Да, бывало, что годами сидела без концертов.

- Успехи разделяли с Зыкиной? Ведь вы же ее ученица?

- Людмила Георгиевна не хотела этого признать. На людях говорила: «Дятел не может быть ученицей. Она и без того заслуженная артистка России!» Хотя сольным пением мы с ней занимались постоянно. Так что у Светланы Дятел школа Людмилы Зыкиной! Вместе с ее коллективом я объездила больше 20 стран. Но по всему чувствовалось, что ко мне у Людмилы Георгиевны отношение особое. Вот мне и доставалось, что, мол, ленюсь, пою слишком громко, цветы не так принимаю, по сцене неловко двигаюсь. В общем, кошмар! Но обид на Людмилу Георгиевну у меня быть не может. Она меня взрастила, поэтому без всяких натяжек считаю ее своим учителем, кумиром.

Нас часто путали. Даже размер одежды был одинаковый. Зыкина надарила мне много интересных платьев, в том числе коллекционное от Славы Зайцева . Я в долгу не оставалась. Однажды ей понравился мой сапфировый браслет. Сняла и подарила Людмиле Георгиевне.

- В отличие от поклонников, вы имели возможность видеть народную артистку СССР, так сказать, без грима.

- В 1983 году во время нашей поездки в Афганистан Зыкина отравилась на банкете. Похоже, водки паленой ей налили. Две недели пролежала под капельницами в кабульском военном госпитале. А я в это время 36 концертов чесанула! Спела на ура весь ее репертуар! Это был фурор!

Людмила Георгиевна очень не хотела, чтобы я выходила замуж, рожала. Внушала мне: «Семья и творчество - несовместимы». Правда, потом опомнилась: «Молодец, Светка, что не послушалась». Я же видела, как она тянулась к моему маленькому сыну. К сожалению, еще в молодые годы у нее обнаружились какие-то женские проблемы. Но это была ее тайна.

Еще тот делец

- Ходило много разговоров о влиянии на Зыкину директора ансамбля Татьяны Свинковой

- Когда-то Таня была моей ближайшей подругой. Я ее одела и обула. Ведь она пришла работать в «Россию», совмещая должности уборщицы и секретаря. Потом эта уборщица пошла вверх по карьерной лестнице и убрала из коллектива всех, кто был ей не по нраву. Она сделала для Людмилы Георгиевны больше, чем кто-либо. И к концу жизни Зыкина оказалась полностью от нее зависима.

- Появившегося рядом с Зыкиной молодого солиста ее ансамбля Михаила Кизина называли чуть ли не ее любовником.

- Естественно, Кизин был заинтересован, чтобы его имя стояло рядом с именем Зыкиной. И таким образом подогревал интерес к себе. Однажды обронил фразу, что любит ее как женщину, не вдаваясь в детали. И все сразу зацепились - а, вот он, любовник! Впрочем, Людмиле Георгиевне было приятно, что рядом постоянно светится молодой и красивый человек. И она подыгрывала на публичных встречах. Но любовником он никак быть не мог.

Миша появился в коллективе на моих глазах, но поначалу Зыкина близко его к себе не подпускала. Спустя время все изменилось. И он вместе со Свинковой меня уволил. Мне передали, как Татьяна пришла к Зыкиной со словами: «Дятел ждет вашей смерти, чтобы встать на ваше место». Так они расправлялись с людьми, которых Зыкина годами собирала вокруг себя. А следом Таня взялась и за самого Мишу. Сплетничала о его похождениях, всячески принижала. Они же деньги не смогли поделить. Кизин делец еще тот! За ним ФСБ по пятам ходит. Прежде чем создать так называемый «Фонд Людмилы Зыкиной», говорят, он Елену Образцову хорошо нагрел.

- Чуть ли не перед самой смертью совсем уже больная Зыкина засобиралась в тяжелый гастрольный тур. Зачем?

- Так надо было тем людям, кто окружал Людмилу Георгиевну в последнее время. Под ее имя эти проходимцы получили здание для ансамбля. Они же представили народу и тогдашнему президенту Медведеву воронежскую певичку Чиркову чуть ли не как вторую Зыкину. Это просто смешно! Но самое горькое, что Людмилу Георгиевну тянули до последнего, выжимали из тяжелобольного человека все соки.

Во время 80-летнего юбилея Зыкиной все выглядело ужасно. У человека саркома костей, ходить невозможно, а ее тащат на камеры Еще в 1997-м у Зыкиной обнаружили рак. И когда опухоль удалили, раковые клетки остались, и пошли метастазы. В последние два года она вообще носила мочеприемник и, извините, писала кровью. Сама мне об этом не раз говорила. Словом, глубоко изболевшийся человек.

«Молодой любовник» народной артистки нагрел и Елену Образцову