В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

News.ru
1 час назад
12% русских корней нашла в свой крови турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. Российскому зрителю она известна по роли Хюррем-султан в популярном турецком сериале «Великолепный век».
Звезда «Великолепного века» нашла у себя русские корни
Фото: meryemuzerlimeryemmeryemuzerlimeryem
Узерли призналась, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки. О своём открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвящённом «женщинам, меняющим мир вокруг себя».
Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву, хотя надеется через две недели попасть на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. Тем не менее она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна, — призналась она.
И на этой волне даже немного поговорила по-русски.
«Я люблю тебя! Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть», — похвасталась актриса своим арсеналом русских фраз.
Команда турецких авторов в лице Ягмура и Дурула Тайланов, известных как создатели сериала «Великолепный век», возьмётся за новый исторический многосерийный проект. Картина расскажет о главнокомандующем флотом Османской империи Хайреддине Барбароссе (Хызыр-реис), писал ранее NEWS.ru.
Шоу-бизнес,Мерьем Узерли,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители