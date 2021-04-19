Звезда «Великолепного века» нашла у себя русские корни

Узерли призналась, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки. О своём открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвящённом «женщинам, меняющим мир вокруг себя».

Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву, хотя надеется через две недели попасть на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. Тем не менее она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.