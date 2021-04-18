Кадони назвал Жемчугова из «Дома-2» своим «страшным сном»

Участник проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов в сторис инстаграма выложил ролик, где он выступает в качестве соведущего реалии-шоу.
На поляне, где раньше проходили «семейные советы» участников шоу, Жемчугов позирует рядом с Кадони.
«Всем привет! Это ток-шоу «Дом-2. Новая любовь» и мой соведущий Влад Кадони», - говорит на камеру Глеб.
Но Влад особой радости не проявляет. Он здоровается со зрителями и неожиданно заявляет:
«Привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад Кадони и это мой самый страшный сон».
Зрители сначала немного растерялись, но затем оценили шутку и зааплодировали.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин» объяснил, почему журналистка Ксения Собчак так не любит, когда ей напоминают, что она вела данный проект много лет назад.