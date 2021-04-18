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Грачева стала ведущей ток-шоу «Близкие люди»

Ирина Лебедева
12 минут назад
Маргарита Грачева, судьбу которой хотел навсегда искалечить бывший муж, смогла не только выжить, но и начать во всех смыслах новую жизнь.
Грачева стала ведущей ток-шоу
Фото: InstagramInstagram
В 2017 году ее бывший супруг Дмитрий отрубил ей кисти рук. Одну руку удалось спасти, вместо второй девушка носит протез.
Маргарита справилась с бедой, правда, к счастью, ее громкое дело принесло ей хорошую общественную поддержку.
Благодаря ей, Грачев получил полноценный долгий срок, Маргарите помогли с протезом.
С тех пор прошло три года. У Грачевой – новая семья и она ждет ребенка.
А еще девушка прошла кастинг и стала телеведущей.
Как рассказывает она сама, больше всего души она вкладывает в те программы, в которых участвуют жертвы домашнего насилия.
«Особенно тяжело, когда героев программы знаешь лично. Ведь многие жертвы пишут мне, с кем-то мы встречались. Была, к примеру, Марина, которой бывший муж выдавил глаза и откусил ухо. Была мама девушки, которой бывший муж нанес около 57 ножевых ранений. Я на съемке стояла и плакала. Эти истории эмоционально тяжелые не только для меня, но и для любого человека. Но их нужно показывать – и кто это будет делать, если не мы?!», - рассказала Маргарита «Собеседнику».
Мужа Маргариты зовут Максим. Он трудится в сфере строительства.
Грачева счастлива – Максим прекрасно ладит с ее сыновьями от первого брака. А сейчас они ждут рождения общего малыша.
Маргарита надеется, что все сложится хорошо, и она сможет совмещать и работу, и материнство.
Как ранее писал «Рамблер», жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук, объявила о третьей беременности.
Шоу-бизнес,Маргарита Грачева,
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