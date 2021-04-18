Наследство Дуровой досталось незнакомой ей внучке

В очередном выпуске телепрограммы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ шла, в частности, речь о наследстве известной дрессировщицы Натальи Дуровой

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Судьба распорядилась так, что все имущество досталось непризнанной дочери сына артистки цирка, которую Дурова никогда не видела.

Наталья Дурова скончалась в 20о7 году в возрасте 73 лет. Ее сын, поэт Михаил Болдуман , пережил мать всего на три года. Мужчину сгубил цирроз печени.

У Михаила был роман с Инной Соловьевой . Родилась девочка Елизавета, но Болдуман отказался ее признавать.

Но после смерти отца Лиза вступила в права наследства. Опекуном девочки была ее мать, Инна.

Но права распоряжаться имуществом она особо не имела – ее контролировали сотрудники опеки.

«Мебель и все квартиры принадлежат моей дочери. Я ничем никогда не распоряжалась. Я была опекуном. Меня контролировали органы опеки», - приводит слова Соловьевой teleprogramma.pro.

Что же все-таки принадлежит внучке знаменитой цирковой артистки? СМИ пишут о даче в Переделкино, двух квартирах в Москве и недвижимости во Франции.

Как ранее писал «Рамблер», Наталья Дурова была продолжательницей известной цирковой династии.