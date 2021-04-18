Наследство Дуровой досталось незнакомой ей внучке

В очередном выпуске телепрограммы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ шла, в частности, речь о наследстве известной дрессировщицы Натальи Дуровой
.
Судьба распорядилась так, что все имущество досталось непризнанной дочери сына артистки цирка, которую Дурова никогда не видела.
Наталья Дурова скончалась в 20о7 году в возрасте 73 лет. Ее сын, поэт Михаил Болдуман
, пережил мать всего на три года. Мужчину сгубил цирроз печени.
У Михаила был роман с Инной Соловьевой
. Родилась девочка Елизавета, но Болдуман отказался ее признавать.
Но после смерти отца Лиза вступила в права наследства. Опекуном девочки была ее мать, Инна.
Но права распоряжаться имуществом она особо не имела – ее контролировали сотрудники опеки.
«Мебель и все квартиры принадлежат моей дочери. Я ничем никогда не распоряжалась. Я была опекуном. Меня контролировали органы опеки», - приводит слова Соловьевой teleprogramma.pro.
Что же все-таки принадлежит внучке знаменитой цирковой артистки? СМИ пишут о даче в Переделкино, двух квартирах в Москве и недвижимости во Франции.
Как ранее писал
«Рамблер», Наталья Дурова была продолжательницей известной цирковой династии.
О ее фантастическом богатстве ходили легенды. Квартиры в Москве и Париже, мебель 19 века, старинные иконы и антикварную коллекцию бриллиантов оценивали в миллионы долларов.