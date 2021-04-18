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Джанабаева показала первый снимок новорожденной дочери

Ирина Лебедева
1 час назад
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе в День космонавтики стали родителями третьего ребенка.
Джанабаева показала первый снимок новорожденной дочери
Фото: InstagramInstagram
Альбина уже показывала в соцсети, как украсил к их приезду из роддома дом любящий супруг – воздушными шарами, гирляндами и букетами цветов.
А сегодня на своей страничке в соцсети Джанабаев выложила первый снимок новорожденной малышки. Это фотография крошечной детской ручки.
Певица поблагодарила фолловеров за добрые слова и поздравления с рождением дочери.
«Счастье Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас».
Детская ладошка вызвала умиление у подписчиков. Они наперебой стали желать здоровья и удачи многодетной мамочке и малышке.
Теперь им не терпится узнать, какое имея дали девочке. Но родители пока молчат.
«Какие длинные пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников. Здоровье Малышке и Маме! Альбина, как назвали?
Как сообщал «Рамблер», в 2004 году Джанабева родила первого сына от певца Валерия Меладзе. В 2014-м они зарегистрировали брак и в том же году родился их второй сын.
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