Джанабаева показала первый снимок новорожденной дочери

Фото: Instagram Instagram

Альбина уже показывала в соцсети, как украсил к их приезду из роддома дом любящий супруг – воздушными шарами, гирляндами и букетами цветов.

А сегодня на своей страничке в соцсети Джанабаев выложила первый снимок новорожденной малышки. Это фотография крошечной детской ручки.

Певица поблагодарила фолловеров за добрые слова и поздравления с рождением дочери.

«Счастье Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас».

Детская ладошка вызвала умиление у подписчиков. Они наперебой стали желать здоровья и удачи многодетной мамочке и малышке.

Теперь им не терпится узнать, какое имея дали девочке. Но родители пока молчат.