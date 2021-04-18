Киркоров пообещал поклонникам «шок-контент» на шоу «Маска»

Перед каждым выпуском шоу «Маска» зрители пытаются угадать – кто же скрывается под карнавальным костюмом?

Фото: РИА Новости РИА Новости

Интригу подогревают члены жюри, а также звезды шоу-бизнеса.

Скоро выйдет в эфир новый выпуск «Маски». В инстаграме Филипп Киркоров выложил его коротенький фрагмент.

На записи видно, как эмоционально реагирует король поп-музыки, увидев, кто скрывался под маской

Несмотря на бурю эмоций, тайна, конечно, осталась тайной. Но шоковую реакцию зрителей певец предсказал.

«Шок-контент на шоу МАСКА.

Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлепан», - пошутил Киркоров в микроблоге.

Фолловеры начали упражняться в остроумии. Страничка Киркорова заполнилась веселыми комментариями.

«Филипп, под маской Вы?»,«Пугачеву увидел?», «Ваши эмоции — как отдельный вид искусства!»

Как ранее сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке.

Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт».

По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана.