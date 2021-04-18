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Киркоров подтвердил, что они с Пугачевой в ссоре

Ирина Лебедева
33 минуты назад
Король российской поп-музыки в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканала НТВ не стал отрицать, что они с бывшей супругой Аллой Пугачевой уже некоторое время находятся в неприязненных отношениях.
Киркоров подтвердил, что они с Пугачевой в ссоре
Фото: InstagramInstagram
И потепления пока не предвидится – на недавно прошедшем праздновании дня рождения Аллы Борисовны были едва ли не все звезды шоу-бизнеса. Кроме Киркорова.
Однако причину конфликта Филипп так и не назвал, сколько ни пытали его журналисты.
Все вопросы на эту тему, и прямые, и косвенные поп-звезда оставил без ответа. Он лишь отшучивался.
Впрочем, о Примадонне и ее роли в этой ситуации он говорил аккуратно и бережно.
"Женщина всегда не помнит. Женщины, им можно все. Королева имеет право на любой ход", - приводит слова Филиппа Бедросовича «Московский комсомолец».
Как ранее писал «Рамблер», певец Филипп Киркоров заявил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу со стразами. Такое пожелание он высказал в эфире телепередачи «Ты не поверишь!»
Оплатить экстравагантный «саркофаг» Киркорова согласился друг Киркорова, певец Николай Басков.
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