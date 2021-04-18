Елена Ваенга назвала свою настоящую фамилию и возраст

Российская певица Елена Ваенга решила раскрыть своим подписчикам свой настоящий возраст и фамилию, а также объяснила, откуда взялся псевдоним Ваенга. В доказательство она опубликовала фото своего паспорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но секрет в том, что раньше родной город артистки был маленьким посёлком с названием Ваенга. Именно ему певица и посвятила свой псевдоним.

Недавно артистка побывала в родном городе и привезла оттуда несколько веток вербы, чтобы посадить в саду своего дома. Сейчас звезда живёт в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Ваенга, едва достигнув совершеннолетия, забеременела и сделала аборт. Однако сейчас она до сих пор винит себя за принятое в юности решение. По её словам, она была бы счастлива, если бы своим примером могла бы хоть одну женщину отговорить от такого решения.