Шуфутинский перенес сложную операцию

Новым гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал Михаил Шуфутинский . Шансонье рассказал, что недавно ему пришлось решиться на серьезную операцию: певец едва не остался парализованным из-за проблем с позвоночником.

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В последние годы Михаил Шуфутинский ведет достаточно закрытый образ жизни, он редко соглашается на интервью, но сделал исключение для шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

В откровенном разговоре певец затронул и тему своего здоровья. Он признался, что некоторое время назад у него начались боли в спине, которым он не придал значения, но состояние ухудшалось: у Михаила начали неметь руки. Тогда он решил обратиться за медицинской помощью.

В клинике Михаилу Захаровичу объяснили, что ему необходима операция на позвоночнике. Во время хирургического вмешательства исполнителю удалили три позвонка в верхнем отделе спины. По словам Михаила, хирургическое вмешательство покрыла его медицинская страховка, поэтому ему не пришлось ничего не оплачивать. Медики оценили, что состояние Михаила Захаровича должно улучшиться на 65%. Сейчас певец чувствует себя значительно лучше.