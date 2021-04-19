Шуфутинский перенес сложную операцию

Новым гостем шоу Леры Кудрявцевой
«Секрет на миллион» стал Михаил Шуфутинский
. Шансонье рассказал, что недавно ему пришлось решиться на серьезную операцию: певец едва не остался парализованным из-за проблем с позвоночником.
В последние годы Михаил Шуфутинский ведет достаточно закрытый образ жизни, он редко соглашается на интервью, но сделал исключение для шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
В откровенном разговоре певец затронул и тему своего здоровья. Он признался, что некоторое время назад у него начались боли в спине, которым он не придал значения, но состояние ухудшалось: у Михаила начали неметь руки. Тогда он решил обратиться за медицинской помощью.
В клинике Михаилу Захаровичу объяснили, что ему необходима операция на позвоночнике. Во время хирургического вмешательства исполнителю удалили три позвонка в верхнем отделе спины. По словам Михаила, хирургическое вмешательство покрыла его медицинская страховка, поэтому ему не пришлось ничего не оплачивать. Медики оценили, что состояние Михаила Захаровича должно улучшиться на 65%. Сейчас певец чувствует себя значительно лучше.
Но проблемы со здоровьем артиста не ограничиваются недугом позвоночника, у Михаила диагностирован метаболический синдром, который может привести к сахарному диабету, подагре и болезням сердца. Но певец не торопится прислушиваться к рекомендациям специалистов, он считает, что ограничения сделают его жизнь скучной, поэтому старается не думать о проблемах со здоровьем. При этом артист признался, что надеется еще раз стать отцом.